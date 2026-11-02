IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CQZU / ISIN: US44891N2080
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02.11.2026 23:18:36
People Inc. Q3 Loss Widens Sharply
(RTTNews) - People Incorporated (PPLI), the parent company of several digital and print media brands, reported a sharp increase in its third-quarter loss, primarily reflecting a significant unrealized loss on its investment in MGM Resorts International.
Third-quarter net loss attributable to shareholders of $687.5 million, or $9.15 per share, compared with a loss of $21.9 million, or $0.27 per share, in the year-ago quarter.
The wider loss primarily reflected a $1.12 billion unrealized loss on its investment in MGM Resorts International, compared with an unrealized gain of $17.5 million a year earlier.
Revenue declined 3.6 percent to $430.8 million from $447.1 million last year. Digital revenue increased 2 percent to $288.5 million, marking the company's 12th consecutive quarter of digital revenue growth. However, print revenue declined 16 percent to $127.6 million.
Emerging & Other revenue rose 21 percent to $21 million, driven by growth at The Daily Beast and Vivian Health.
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