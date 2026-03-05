|
People informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
People hat am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 11,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,84 Prozent auf 565,0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 671,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 15,610 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -16,460 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,61 Milliarden JPY – eine Minderung um 15,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,92 Milliarden JPY eingefahren.
