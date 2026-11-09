Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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09.11.2026 15:30:00
People Keep Paying for Trash Pickup. Here's Why I'd Buy the Company Collecting the Checks.
Nobody overlooks when the garbage truck fails to arrive. Trash collection is one of those services that fades into the background of life -- until it doesn't happen.
For investors, this business is worth a closer look. Waste Management (NYSE: WM) gets paid to handle something everyone needs but no one really wants to think about. Behind the trucks is an impressive infrastructure network – and a business that returns value to shareholders.
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