People Manager oder People Leader

In Unternehmen gibt es oft zwei Typen von Führungskräften, People Manager und People Leader. Beide Arten von Führungskräften haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, doch beide sind für erfolgreiche Unternehmen unerlässlich, erklärt Gerrit Külper, Director People and Employee Relations Central Europe bei Sage, in einem Gastbeitrag.