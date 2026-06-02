People präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

People präsentierte in der am 01.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 17,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das People ein Ergebnis je Aktie von 20,49 JPY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 266,5 Millionen JPY, gegenüber 289,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,77 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at