People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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18.06.2026 08:27:33
People starting new jobs at lowest level in five years
The Office for National Statistics says some areas of the jobs market are weakening, as vacancies continue to fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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