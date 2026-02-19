People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
19.02.2026 23:21:00
People still want to see BTS and Harry Styles concerts, lifting Live Nation’s sales
Ticketmaster parent Live Nation Entertainment on Thursday reported fourth-quarter sales that topped Wall Street’s expectations, helped by bigger shows, international expansion and more upsells at concerts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!