02.12.2025 06:31:28
People verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
People hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 8,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das People ein Ergebnis je Aktie von 6,90 JPY vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat People in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 410,0 Millionen JPY im Vergleich zu 526,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
