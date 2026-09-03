03.09.2026 06:31:29

People verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

People hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

People vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 22,36 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18,530 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat People im vergangenen Quartal 294,5 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte People 349,0 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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