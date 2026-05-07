People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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07.05.2026 15:34:00
People who make less than $40,000 a year are hurt the most by the recent increase in gas prices, says the Fed
When gas prices surged in March, lower-income drivers tried to cut back, but they still felt the sticker shock. On the other hand, rich drivers barely flinched.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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