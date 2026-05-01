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01.05.2026 06:31:29
Peoplecn gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Peoplecn hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CNY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 297,8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peoplecn 304,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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