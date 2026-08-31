Peoplecn gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Peoplecn lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,010 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peoplecn in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 433,8 Millionen CNY im Vergleich zu 415,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at