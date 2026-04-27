Peoplecn: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Peoplecn lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CNY, nach 0,140 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 937,0 Millionen CNY gegenüber 901,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,190 CNY. Im Vorjahr hatte Peoplecn ebenfalls ein EPS von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 2,05 Milliarden CNY, gegenüber 2,06 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,62 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at