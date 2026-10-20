Peoples Bancorp Aktie

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WKN: 923499 / ISIN: US7097891011

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20.10.2026 23:00:02

Peoples Bancorp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Peoples Bancorp (NASDAQ:PEBO) reported adjusted diluted earnings per share, or profit per share excluding one-time items, of $1.04. The bank's active acquisition strategy and balance-sheet restructuring position it to cross the $10 billion asset threshold with enhanced operating efficiency.

Three key takeaways from management explain what comes next.

Management actively pruned its investment portfolio, selling $59 million in securities at a $4.5 million loss to stay under $10 billion in assets ahead of closing its Citizens merger. The move gives the bank capacity to onboard $350 million in loans and $550 million in deposits while preparing for another pending merger with Capital Bancorp in 2027.

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