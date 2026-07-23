Peoples Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peoples Bancorp hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,48 Prozent auf 148,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at