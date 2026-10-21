Peoples Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peoples Bancorp hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peoples Bancorp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 154,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 156,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at