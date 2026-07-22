Peoples Bancorp of North Carolina hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Peoples Bancorp of North Carolina veröffentlichte am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,950 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 28,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at