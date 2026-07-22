|
22.07.2026 06:31:29
Peoples Bancorp of North Carolina hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Peoples Bancorp of North Carolina veröffentlichte am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,950 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 28,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.