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22.04.2026 06:31:29
Peoples Bancorp of North Carolina legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Peoples Bancorp of North Carolina hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 27,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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