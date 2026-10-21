21.10.2026 06:31:29

Peoples Bancorp of North Carolina: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Peoples Bancorp of North Carolina präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,670 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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