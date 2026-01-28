28.01.2026 06:31:29

Peoples Bancorp of North Carolina: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Peoples Bancorp of North Carolina hat sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent auf 28,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,62 USD beziffert, während im Vorjahr 2,98 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 108,45 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 111,59 Millionen USD ausgewiesen.

