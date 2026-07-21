Peoples Bancorp Aktie
WKN: 923499 / ISIN: US7097891011
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21.07.2026 13:50:02
Peoples Bancorp Q2 Income Rises Due To Higher Net Interest Income
(RTTNews) - On Tuesday, Peoples Bancorp Inc. (PEBO) reported higher net income in the second quarter ended June 30, due to higher net interest income.
Net income for the period went up to $27.95 million, from $21.21 million in the same quarter of the previous year. Earnings per share increased to $0.78, from $0.59 last year.
Total interest income in the second quarter of 2026 rose to $127.58 million, from $126.40 million in 2025.
Net interest income climbed to $92.73 million, from $87.58 million in the previous year.
On Nasdaq, the shares closed Monday's regular trading at $39.39, with no stock movement.
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