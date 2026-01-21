21.01.2026 06:31:28

Peoples Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Peoples Bancorp hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,89 USD. Im letzten Jahr hatte Peoples Bancorp einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Peoples Bancorp 156,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 155,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,31 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,28 Prozent auf 618,38 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 620,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

