People's Bank of China reduziert Reserveanforderungen für Banken

Die People's Bank of China (PBoC) wird den Mindestreservesatz der Banken um 25 Basispunkte reduzieren, womit der gewichtete Durchschnitt des Mindestreservesatzes für das gesamte Bankensystem auf 7,6 Prozent zurückgehen wird. Die Änderung tritt am 27. März in Kraft.

Die Maßnahme unterstreicht die Bemühungen Pekings, das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr anzukurbeln. Der Schritt folgte auf eine größere personelle Umbildung in der Regierung zu Beginn des Monats. Bei einer Pressekonferenz am Montag versprach der neu ernannte chinesische Ministerpräsident Li Qiang, das Wachstum anzukurbeln und das Vertrauen der Wirtschaft in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu stärken.

SINGAPUR (Dow Jones)