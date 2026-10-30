Peoples Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Peoples Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,0 Millionen USD – eine Minderung von 20,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at