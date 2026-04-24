Peoples Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peoples Financial hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,47 Prozent zurück. Hier wurden 7,6 Millionen USD gegenüber 9,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at