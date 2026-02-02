Peoples Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

Peoples Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD gegenüber 0,610 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69,9 Millionen USD – eine Minderung von 1,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 71,3 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,88 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Peoples Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 280,39 Millionen USD im Vergleich zu 229,42 Millionen USD im Vorjahr.

