Peoples hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Peoples lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peoples in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,0 Millionen USD im Vergleich zu 8,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at