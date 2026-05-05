Peoples: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Peoples hat am 03.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 10,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at