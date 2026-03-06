PepGen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PepGen äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,120 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at