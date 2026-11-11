PepGen gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PepGen hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,520 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at