PepGen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PepGen hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at