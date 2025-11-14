PepGen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PepGen hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at