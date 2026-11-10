PepGen Stock Soars 129% Despite Wider Q3 Loss

(RTTNews) - PepGen Inc. (PEPG) surged 129.08 percent, gaining $3.08 to $5.47 on Tuesday. The company reported a third-quarter net loss of $19.39 million, or $0.28 per share, compared with a loss of $18.03 million, or $0.52 per share, a year earlier. Research and development expenses increased to $14.48 million from $13.42 million, while general and administrative expenses rose to $5.91 million from $5.23 million.

The stock opened at $5.55 and traded between $5.15 and $6.49, compared with the previous close of $2.39 on the Nasdaq. Trading volume reached 72.32 million shares, significantly above the average of 884,279 shares.

Total operating expenses rose to $20.38 million from $18.65 million, contributing to the wider operating loss. Interest income increased to $1.01 million from $634,000. PepGen's 52-week trading range is $1.31 to $7.80.