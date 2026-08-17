PEPPER FOOD SERVICE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PEPPER FOOD SERVICE hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PEPPER FOOD SERVICE -2,440 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 4,10 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,58 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at