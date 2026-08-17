|
17.08.2026 06:31:29
PEPPER FOOD SERVICE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PEPPER FOOD SERVICE hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PEPPER FOOD SERVICE -2,440 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 4,10 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,58 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!