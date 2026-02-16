PEPPER FOOD SERVICE legte Quartalsergebnis vor

PEPPER FOOD SERVICE stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,890 JPY. Im Vorjahr waren 0,490 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 14,55 Milliarden JPY gegenüber 13,99 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at