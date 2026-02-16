|
16.02.2026 06:31:31
PEPPER FOOD SERVICE legte Quartalsergebnis vor
PEPPER FOOD SERVICE stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,890 JPY. Im Vorjahr waren 0,490 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 14,55 Milliarden JPY gegenüber 13,99 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.