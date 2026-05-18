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18.05.2026 06:31:29
PEPPER FOOD SERVICE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
PEPPER FOOD SERVICE hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 1,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PEPPER FOOD SERVICE -0,710 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,66 Prozent auf 3,82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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