PEPPER FOOD SERVICE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PEPPER FOOD SERVICE ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PEPPER FOOD SERVICE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PEPPER FOOD SERVICE -0,340 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,20 Prozent auf 3,71 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at