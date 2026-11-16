PEPPER FOOD SERVICE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PEPPER FOOD SERVICE lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PEPPER FOOD SERVICE ein EPS von 0,060 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PEPPER FOOD SERVICE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at