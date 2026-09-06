PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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06.09.2026 13:35:00

Pepsi Is Dirt Cheap With a 4.2% Dividend Yield. Here's Why Wall Street Is Favoring Coca-Cola Instead.

Coca-Cola (NYSE: KO) and PepsiCo (NASDAQ: PEP) have each been in existence since the 1800s. These venerable companies have battled each other for a very long time, trying to win over consumers' hearts, minds, and wallets.More recently, has one pulled ahead and become the more attractive choice? Analyzing the business prospects is the first step, followed by examining their valuations.It's time to conduct a deeper dive into Coca-Cola and PepsiCo to see which one has the better investment potential.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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