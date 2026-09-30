Pepsi Just Extended Its Dividend Streak Again. Here's the Annual Income on $10,000.

Based on the Sept. 28 closing price, a $10,000 investment in PepsiCo (NASDAQ: PEP) stock would generate about $461 in dividend income over the next 12 months. In July, the company raised its quarterly dividend 4% to $1.48 per share, or $5.92 annualized. Based on that payout, the stock's forward (1-year) dividend yield is 4.61%.

That high yield, backed by 54 consecutive years of dividend increases, makes PepsiCo a solid consumer staple to own for the long term... and a Dividend King, which is any company that has increased its annual dividend for at least 50 consecutive years. The shares are worth a look today because the company is delivering healthy sales momentum even while offering investors an above-average yield.

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