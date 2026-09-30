PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
30.09.2026 11:37:00
Pepsi Just Extended Its Dividend Streak Again. Here's the Annual Income on $10,000.
Based on the Sept. 28 closing price, a $10,000 investment in PepsiCo (NASDAQ: PEP) stock would generate about $461 in dividend income over the next 12 months. In July, the company raised its quarterly dividend 4% to $1.48 per share, or $5.92 annualized. Based on that payout, the stock's forward (1-year) dividend yield is 4.61%.
That high yield, backed by 54 consecutive years of dividend increases, makes PepsiCo a solid consumer staple to own for the long term... and a Dividend King, which is any company that has increased its annual dividend for at least 50 consecutive years. The shares are worth a look today because the company is delivering healthy sales momentum even while offering investors an above-average yield.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
Analysen zu PepsiCo Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|11 560,00
|0,00%
|PepsiCo Inc.
|112,00
|-1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.