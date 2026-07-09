PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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10.07.2026 00:24:42

Pepsi Reported Higher Revenue and Earnings. So Why Is the High-Yield Dividend Stock Hovering Around a 52-Week Low?

Investors weren’t too eager to take a swig of PepsiCo (NASDAQ:PEP) after the beverage and snacks giant reported second-quarter results early on Thursday. This, despite headline figures that — depending on which consensus numbers are used — beat analyst estimates. The company’s shares slid by more than 3% that trading session, contrasting poorly with the 0.8% rise of the bellwether S&P 500 index.Let’s tuck into PepsiCo’s quarter to find out why it was such a flat, warm can of soda for many market players.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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