PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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05.04.2026 17:13:36
Pepsi withdraws as UK festival sponsor after Kanye West backlash
Sir Keir Starmer says it is "deeply concerning" the rapper is set to headline a festival after recent antisemitic comments.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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02.04.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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30.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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27.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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26.03.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.03.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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16.03.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
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16.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 790,00
|0,87%
|PepsiCo Inc.
|135,88
|1,75%
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