PepsiCo Achieves 94% Deforestation-free Sourcing In 2025

(RTTNews) - On Monday, PepsiCo (PEP), the beverage giant, reported that 94% of its high-risk commodity sourcing from company-owned operations was deforestation-free by the end of 2025, marking progress toward its goal of achieving deforestation- and conversion-free sourcing by 2030.

PepsiCo achieved 94% deforestation-free sourcing across its targeted commodities in 2025.

Results included 77% for palm oil, 99.5% for fiber packaging, 95% for sugarcane, 99.7% for soybean oil and 59% for cocoa.

The company continues working toward its 2030 deforestation- and conversion-free sourcing goal, while noting that differing industry standards may affect future progress reporting.

On Nasdaq, the shares are trading 1.09 percent up at $147.02.