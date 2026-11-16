PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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16.11.2026 21:14:59
PepsiCo Achieves 94% Deforestation-free Sourcing In 2025
(RTTNews) - On Monday, PepsiCo (PEP), the beverage giant, reported that 94% of its high-risk commodity sourcing from company-owned operations was deforestation-free by the end of 2025, marking progress toward its goal of achieving deforestation- and conversion-free sourcing by 2030.
PepsiCo achieved 94% deforestation-free sourcing across its targeted commodities in 2025.
Results included 77% for palm oil, 99.5% for fiber packaging, 95% for sugarcane, 99.7% for soybean oil and 59% for cocoa.
The company continues working toward its 2030 deforestation- and conversion-free sourcing goal, while noting that differing industry standards may affect future progress reporting.
On Nasdaq, the shares are trading 1.09 percent up at $147.02.
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