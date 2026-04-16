PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Ziele bestätigt
|
16.04.2026 17:07:07
Pepsico-Aktie gefragt: Ergebnis besser als von Analysten erwartet
Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich im Vorjahresvergleich von 1,48 auf 1,61 Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Purchase mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Er sei "zufrieden" mit den Ergebnissen des ersten Quartals, sagte Chef Ramon Laguarta. Das internationale Geschäft zeige sich widerstandsfähig und in Nordamerika gebe es Fortschritte. Die Finanzziele für 2026 bestätigte der Manager. Die an der NASDAQ gelistete PepsiCo-Aktie legt im US-Handel zeitweise um 1,8 Prozent auf 157,63 Dollar zu.
>PURCHASE (dpa-AFX)
Der Umsatz des Coca-Cola-Konkurrenten stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf gut 19,4 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn verbesserte sich sogar um 24 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente Pepsico mit über 2,3 Milliarden Dollar fast 27 Prozent mehr.
/lew/err/stk
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: littleny / Shutterstock.com
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
16:48
|ROUNDUP: Pepsico verdient mehr als erwartet (dpa-AFX)
|
16:04
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12:01
|Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.04.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)