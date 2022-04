PepsiCo-Aktie in Grün: PepsiCo erhöht Ziel für Umsatzwachstum

Der Umsatz solle aus eigener Kraft nun um acht Prozent zulegen, teilte der Konzern am Dienstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mit. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als bisher. Das Ergebnis je Aktie soll hingegen weiter bei konstanten Wechselkursen um ebenfalls acht Prozent steigen. Die PepsiCo -Aktien klettern im NASDAQ-Handel zeitweise um 0,43 Prozent auf 174,48 US-Dollar.

In den ersten zwölf Wochen bis Mitte März kletterte der Konzernumsatz um rund neun Prozent auf 16,2 Milliarden US-Dollar (15,1 Mrd Euro). Das war etwas mehr als von Analysten geschätzt, allerdings fällt der Zuwachs deutlich kleiner aus als beim US-Rivalen Coca-Cola. Der Betriebsgewinn lag mit fast 5,3 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Um Wechselkurseffekte bereinigt lag das vor allen an guten Geschäften in Nord- und Lateinamerika, während die Nachfrage in Europa rückläufig war. Unter dem Strich verdiente PepsiCo rund 4,26 Milliarden Dollar, also etwa zweieinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor.

PURCHASE (dpa-AFX)