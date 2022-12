PepsiCo-Aktie: PepsiCo steicht in den USA hunderte Stellen in der Verwaltung

Betroffen sei das Getränkegeschäft von PepsiCo in Purchase und das Geschäft mit Snacks und abgepackten Lebensmitteln mit Zentralen in Chicago und dem texanischen Plano, wie das "Wall Street Journal" am Montag nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen sowie Unternehmensdokumente berichtete. Das Getränkegeschäft dürfte stärker betroffen sein, da in dem anderen Bereich bereits Stellen durch ein freiwilliges Ruhestandsprogramm abgebaut worden seien. Per Ende 2021 beschäftigte der Konzern mit dem fast gleichnamigen Kaltgetränk Pepsi und Produkten wie Lay's Chips und Haferflocken von Quaker Oatswelt mehr als 300 000 Menschen.

