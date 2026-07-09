PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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09.07.2026 17:11:00
PepsiCo-Aktie schwächer: Zuwachs kommt vor allem von außerhalb der USA
Der operative Kerngewinn stieg im zweiten Quartal um vier Prozent auf gut vier Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um ebenfalls vier Prozent auf 2,20 Dollar und fiel besser aus, als vom Markt angenommen.
PepsiCo bemüht sich um eine Steigerung des Absatzes seiner salzigen Snacks und verzeichnete Anfang des Jahres erste Anzeichen einer Erholung, nachdem das Unternehmen die Preise für mittelgroße Packungen um bis zu 15 Prozent gesenkt hatte, um preisbewusste Kunden zurückzugewinnen. Im zweiten Quartal musste PepsiCo dennoch einen Umsatzrückgang von zwei Prozent im nordamerikanischen Lebensmittelgeschäft hinnehmen, während das Absatzvolumen stagnierte. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
Anleger zeigten sich enttäuscht. Die PepsiCo-Aktie verliert an der NASDAQ 4,12 Prozent auf 136,65 US-Dollar.
/nas/jha/
PURCHASE (dpa-AFX)
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