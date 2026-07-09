PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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09.07.2026 13:04:54
PepsiCo beats revenue estimates, flags pressure from tighter consumer budgets
The beverage giant benefited from resilient demand for zero-sugar sodas in some of its key marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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