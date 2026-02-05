|
05.02.2026 06:31:28
PepsiCo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PepsiCo lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 147,71 ARS gegenüber 61,63 ARS im Vorjahresquartal.
PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42 169,54 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27 766,28 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 415,18 ARS. Im Vorjahr hatte PepsiCo 353,58 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84 107,46 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 116 976,47 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.