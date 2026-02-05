PepsiCo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PepsiCo lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 147,71 ARS gegenüber 61,63 ARS im Vorjahresquartal.

PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42 169,54 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27 766,28 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 415,18 ARS. Im Vorjahr hatte PepsiCo 353,58 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84 107,46 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 116 976,47 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at