PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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09.07.2026 13:57:00
PepsiCo cut snack prices again, but not enough to get American consumers to buy more
PepsiCo’s stock was set to fall as the company’s North America business lagged, but strength in international business led to an earnings beat.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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